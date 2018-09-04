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Охотник застрелил брата вместо утки в Архангельской области

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Следственные органы проводят проверку после того, как во время охоты на уток 41-летний житель Архангельска смертельно ранил своего младшего брата. Инцидент произошел 1 сентября на лесном озере Верхнее в Красноборском районе Архангельской области.

Как уточнили ИА FlashNord в пресс-службе СУ СК по региону, мужчина выстрелил из карабина по взлетевшим уткам, но пуля попала в голову его 34-летнего родственника. Это могло произойти из-за того, что молодой мужчина, сидевший на лодке на берегу реки, неожиданно встал во время выстрела.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Накануне сообщалось о том, что в Уфе мужчина убил беременную любовницу для того, чтобы скрыть от жены факт измены.

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