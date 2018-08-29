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Найдено тело четвертого погибшего на водоеме под Мурманском

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Следователи обнаружили тело четвертого погибшего во время опрокидывания моторной лодки на Иовском водохранилище в Мурманской области. Ранее были найдены тела трех человек, в том числе пятилетнего ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Установлено, что 18 августа двое мужчин на моторной лодке прибыли на правый берег губы Пирттилакши Иовского водохранилища. С ними были их знакомые — две женщины и пятилетний ребенок.

На следующий день, 19 августа, они покинули берег и на лодке направились к причалу села Зареченск Кандалакшского района. Один из мужчин, не справившись с управлением, допустил переворачивание лодки, после чего все пассажиры оказались в воде.

Ни у кого из них, включая ребенка, не было спасательных жилетов. На момент трагедии погодные условия на водоеме были неблагоприятными — поднялись высокие волны и дул шквалистый ветер.

В настоящее время необнаруженным остается тело одной женщины. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, передает ИА «Би-порт».

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