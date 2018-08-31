Дело сбившего семью водителя передано в суд в Хабаровске

В суд Хабаровска направлено уголовное дело водителя, который совершил наезд на семью в июле 2018 года. На скамье подсудимых окажется 26-летний житель Хабаровска.

Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Следствие установило, что обвиняемый 22 июля находился за рулем угнанного у своего знакомого Nissan Skyline. Двигаясь с превышением скорости, он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным у проезжей части транспортным средством.

Иномарку нарушителя выбросило на тротуар, и она сбила семью с двухлетним ребенком. В результате 27-летний отец семейства погиб, а ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Фигурант дела признался, что до аварии распивал спиртные напитки со своими друзьями в гараже. Когда алкоголь закончился, он взял ключи от машины знакомого и отправился в магазин. По пути произошла трагедия. Обвиняемый признал свою вину по всем эпизодам. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает ИА AmurMedia.

В России дополнили процедуру тестирования на алкоголь для водителей. С 3 июля уровень содержания спирта будут определять с помощью анализа крови.