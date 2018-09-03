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Уфимец убил беременную любовницу ради сокрытия измены от жены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Житель Уфы расправился с беременной любовницей, чтобы скрыть измену от беременной жены, сообщает региональный главк СКР. 

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По версии следователей, в 2016 году молодой человек познакомился с девушкой, с которой вступил в долгосрочную интимную связь. В августе 2017 года она сообщила ему о своей беременности, однако мужчина не пришел в восторг от этой новости, так как на тот момент был женат и его супруга тоже ждала ребенка. На просьбы уфимца сделать аборт девушка ответила отказом. 

В декабре 2017 года 30-летний мужчина испугался, что его любовница может доложить супруге о внебрачной связи. Он выехал с 33-летней потерпевшей на автомобиле в безлюдное место, где нанес несколько смертельных ударов ножом в шею. На следующий день злоумышленник закопал тело убитой и спрятал нож.

На данный момент злоумышленник признался в причинении смерти по неосторожности. Однако было собрано достаточно доказательств наличия у него умысла на убийство беременной. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в августе кровавый инцидент произошел под Владимиром. Отвергнутый ухажер убил мать пятерых детей, а затем покончил с собой

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