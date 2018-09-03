Прямой эфир

Студент устроил резню в одном из общежитий Киева

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студент-первокурсник устроил резню в общежитии одного из высших учебных заведений Киева на День знаний, сообщает городская прокуратура.

«На тропу дружбы и знаний»
В День знаний президент России Владимир Путин встретился со школьниками, завоевавшими медали на международных олимпиадах

Инцидент произошел 1 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Около часа ночи молодой человек пришел в общежитие Национального авиационного университета (НАУ), расположенное на Нежинской улице.

У входа в здание злоумышленник вступил в конфликт со студентами, проживающими в указанном общежитии: юношу не пускали внутрь. В ответ парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела. Один молодой человек получил тяжелые ранения, другой — легкие травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снова в школу: Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Идут на рекорд: почему школьников стало больше
В этом году за парты сядут 15,6 млн учеников — это максимум за 10 лет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017