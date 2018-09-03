Студент устроил резню в одном из общежитий Киева

Студент-первокурсник устроил резню в общежитии одного из высших учебных заведений Киева на День знаний, сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел 1 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Около часа ночи молодой человек пришел в общежитие Национального авиационного университета (НАУ), расположенное на Нежинской улице.

У входа в здание злоумышленник вступил в конфликт со студентами, проживающими в указанном общежитии: юношу не пускали внутрь. В ответ парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ранения в различные части тела. Один молодой человек получил тяжелые ранения, другой — легкие травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы.