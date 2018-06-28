Роскомнадзор проведет в Сочи международный форум «Спектр»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) представит итоги радиочастотного обеспечения чемпионата мира по футболу на форуме «Спектр».

Международная площадка для экспертного сообщества в сфере связи организована Роскомнадзором.

Программа форума разработана совместно с операторами «большой четверки»: «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2. Кроме того, повестка составлялась с участием Федерального агентства связи (Россвязь), научно-исследовательского института радио, государственной компании «Космическая связь» и других отраслевых организаций.

В этом году участникам предложат обсудить частотные ресурсы в развитии технологий 5G, аукционы на лицензии оказания услуг связи с использованием радиочастотного спектра. Один из ключевых докладов будет посвящен радиочастотному обеспечению Роскомнадзора на ЧМ-2018.

XVIII форум «Нормативно-правовое регулирование радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей» пройдет на курорте Роза Хутор 18–19 сентября.

В ходе ЧМ-2018 надзорный орган обеспечивает бесперебойную работу радиочастотного спектра и контролирует распространение незаконных прямых трансляций.