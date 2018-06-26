Роскомнадзор заблокировал 92 тыс. сайтов с наркотической тематикой

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с 2012 года заблокировала 92 тыс. сайтов в рамках борьбы с пропагандой наркотиков и наркомании в интернете.

В надзорном ведомстве заявили, что мониторинг российских СМИ, злоупотребляющих свободой слова и распространяющих информацию о наркотических веществах, ведется на постоянной основе. Данная работа проводится в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Федеральная служба отмечает сознательную позицию хостинг-провайдеров, оперативно реагирующих на уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной к распространению.

26 июня отмечается международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Генеральная Ассамблея ООН учредила эту дату в 1987 году для усиления деятельности по созданию международного общества, свободного от наркомании.