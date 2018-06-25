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В Роскомнадзоре разъяснят законы большему числу СМИ и операторов связи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров поставил задачу увеличить охват организаций сфер связи, СМИ и операторов персональных данных для профилактических работ.

По его словам, в некоторых семинарах, совещаниях или «круглых столах», проводимых для операторов связи или для редакций СМИ по вопросам исполнения норм и требований законодательства, участвуют представители всего нескольких десятков организаций, хотя в каждом регионе их намного больше.

При этом Жаров отметил, что общее число профилактических мероприятий растет. В первом квартале 2018 года Роскомнадзор провел 1574 мероприятия, что почти на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года — 1377.

Цель профилактики снизить административную нагрузку на предпринимателей при контроле над ними.

19 июня глава Роскомнадзора сообщил, что в Центральном федеральном округе России сосредоточено наибольшее количество субъектов контроля в области связи и СМИ.

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