Александр Жаров останется главой Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сохранил свой пост. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — сказал министр журналистам в кулуарах IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске 5–6 июня.

Он добавил, что все решения относительно главы Роскомнадзора будут публиковаться в официальных источниках. При этом от более подробных комментариев Носков отказался, уточняет «Интерфакс».

28 мая в Роскомнадзоре состоялось заседание по вопросам организации 9-й Международной конференции «Защита персональных данных», которая должна пройти в ноябре 2018 года.

Участие в мероприятии приняли представители консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных.