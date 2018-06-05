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Александр Жаров останется главой Роскомнадзора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сохранил свой пост. Об этом во вторник, 5 июня, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

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«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — сказал министр журналистам в кулуарах IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске 5–6 июня.

Он добавил, что все решения относительно главы Роскомнадзора будут публиковаться в официальных источниках. При этом от более подробных комментариев Носков отказался, уточняет «Интерфакс»

28 мая в Роскомнадзоре состоялось заседание по вопросам организации 9-й Международной конференции «Защита персональных данных», которая должна пройти в ноябре 2018 года.

Участие в мероприятии приняли представители консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных.

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