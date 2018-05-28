Роскомнадзор пригрозил нарушить функционирование AppStore в России‍

Представители Роскомнадзора потребовали от компании Apple удалить мессенджер Telegram из онлайн-магазина приложений АppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, — компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца», — сказал Жаров агентству «Интерфакс».

Кроме того, от Apple потребовали запретить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера.

В случае если запрос Роскомнадзора останется без ответа, ведомство может применить к АppStore меры, которые приведут к «нарушению функционирования» сервиса.

Решение о блокировке Telegram на территории России вступило в силу 16 апреля из-за отказа руководства предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, совершенном в апреле 2017 года.

3 мая министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров допустил, что меры блокировки могут коснуться и мессенджера Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.