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Роскомнадзор пригрозил нарушить функционирование AppStore в России‍

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Представители Роскомнадзора потребовали от компании Apple удалить мессенджер Telegram из онлайн-магазина приложений АppStore, сообщил глава ведомства Александр Жаров. 

«Полная блокировка Telegram — это процесс»
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«Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, — компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца», — сказал Жаров агентству «Интерфакс»

Кроме того, от Apple потребовали запретить рассылку сервисных push-уведомлений мессенджера. 

В случае если запрос Роскомнадзора останется без ответа, ведомство может применить к АppStore меры, которые приведут к «нарушению функционирования» сервиса.

Решение о блокировке Telegram на территории России вступило в силу 16 апреля из-за отказа руководства предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, совершенном в апреле 2017 года.  

3 мая министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров допустил, что меры блокировки могут коснуться и мессенджера Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

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