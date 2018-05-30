Чиновников предлагают тестировать на наркотики два раза в год

Федеральный проект «Трезвая Россия» предложил два раза в год тестировать всех госслужащих на употребление наркотиков. В ближайшие дни инициатива будет направлена в администрацию президента России и правительство, а также региональным властям, рассказал глава проекта Султан Хамзаев.

«Мы хотим, чтобы за наших детей, наши судьбы и развитие страны отвечали адекватные и здоровые люди — это золотое правило для сохранения и укрепления любой страны. Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — приводит его слова RT.

При этом Хамзаев отметил, что практика тестирования на употребление наркотических веществ есть за рубежом. Он предложил использовать для подобной проверки образцы волос, поскольку информация об употребленных наркотиках остается в них более полугода, поэтому такая проверка должна быть два раза в год.

«Следует тестировать всех чиновников. Особенно тех, которые имеют доступ к государственной тайне, депутатов, сенаторов, министров, глав субъектов, отвечающих за финансы, руководителей и сотрудников силовых ведомств», — резюмировал борец с наркотиками.

Глава проекта добавил, что нужно начать с чиновников в самом верху государственной иерархии и в обязательном порядке брать пробы у любого кандидата в чиновники перед трудоустройством.

В марте стало известно, что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от опиатов. В будущем разработчики предполагают создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ.