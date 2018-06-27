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Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответ на пошлины США

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения об ответных мерах на ввод пошлин США на сталь и алюминий.

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Председатель правительства на совещании по вопросам международной торговли подчеркнул, что данные действия Вашингтона «носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий».

Медведев отметил, что ответные шаги на американские пошлины «уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер», передает «РИА Новости». По его словам, в первую очередь, поддержка государства необходима российским производственным компаниям, которые уже экспортируют свою продукцию или планируют наладить соответствующую деятельность.

«Мы видим сложности, с которыми они сталкиваются, в том числе и из-за необоснованных ограничительных мер. Мы должны хорошо продумать стратегию и тактику наших ответных действий. Естественно, не только на правительственном уровне, но и в консультациях с бизнес-сообществом», — цитирует премьер-министра «Интерфакс».

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Кроме того, президент страны Дональд Трамп заявил о возможном введении 20%-ных пошлин на автомобили из Евросоюза. В этом месяце Трамп подписал указ о новой пошлине в 25% на импорт товаров из Китая.

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