Европа готова ответить США на новое повышение пошлин

Европа примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на автомобили европейского производства, заявил журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Если США вновь ударят по нам введением 20-процентной пошлины на импорт европейских автомобилей, мы опять ответим», — цитирует министра «Интерфакс».

20 июня Евросоюз утвердил ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий.

В перечень вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других американских товаров, которые будут облагаться дополнительными сборами на границах ЕС, на общую сумму €2,8 млрд.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.