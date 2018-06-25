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МИД отметил деструктивность резолюции о выводе миротворцев из Приднестровья

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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Принятая Генассамблеей ООН резолюция о выводе иностранных войск из Приднестровья носит деструктивный характер и осложняет урегулирование в регионе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Григорий Карасин на встрече с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей.

22 июня большинство представители 64 стран ООН проголосовали в поддержку предложенного Молдавией проекта резолюции с призывом к России вывести войска из Приднестровья. Против этой инициативы высказались 14 стран, еще 83 воздержались.

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«С российской стороны был вновь подчеркнут деструктивный характер принятой <...> резолюции «Полный и безоговорочный вывод иностранных войск с территории Республики Молдова», — говорится в релизе МИДа.

В ходе встречи Карасин констатировал, что недружественный шаг властей Молдавии вопреки отсутствию внутриполитического консенсуса в Кишиневе омрачит атмосферу двусторонних отношений. Кроме того, эти действия идут вразрез с заявлениями молдавского руководства о стремлении к развитию диалога, отметил дипломат.

Ранее в МИД РФ сообщили, что резолюция по выводу российских миротворцев из Приднестровья «одиозна и опасна» и ее стоит рассматривать как рекламно-пропагандистский ход ряда политиков в Кишиневе, которые стремятся заполучить дополнительные голоса на выборах с помощью разжигания антироссийских настроений. Не согласились с резолюцией и в министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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