ГА ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что принятая Генассамблеей резолюция по выводу российских миротворцев из Приднестровья не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

По его словам, Москва предлагала перенести обсуждение документа, так как его авторы не предоставили участникам встречи необходимого времени для изучения проекта, но инициативу отклонили.

«Россия строго привержена неукоснительному выполнению российским воинским контингентом мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, к сожалению, не просматривается», — цитирует дипломата «РИА Новости».

22 июня Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о выводе российских войск и вооружений с территории Приднестровья. Документ был вынесен на голосование Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии.

В Кишиневе, комментируя новость, заявили об «успехе молдавской дипломатии». По словам премьер-министра республики Павла Филипа, это историческое событие, которое может стать самым важным с момента получения Молдавией независимости.

В свою очередь, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя.

В апреле президент Республики Молдова Игорь Додон высказал мнение, что страны Запада могут воспользоваться нерешенной проблемой Приднестровья для втягивания России в вооруженный региональный конфликт, чтобы выставить ее агрессором.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в июле 1992 года в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Приднестровском регионе. Документ был заключен президентами России и Молдавии. Миротворцы, помимо основной миссии, охраняют склады с боеприпасами.