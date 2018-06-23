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Глава МИД Молдавии отреагировал на резолюцию ООН по Приднестровью

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Министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский призвал Россию не реагировать «нервно» на призыв Генассамблеи ООН вывезти войска из Приднестровья.

«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году», — заявил глава МИД Молдавии в эфире телеканала TVR.

Ульяновский отметил, что считает решение ООН успехом правительства и непосредственно внешнеполитического ведомства. 

22 июня Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о выводе российских войск и вооружений с территории Приднестровья. Документ внесли на голосование представители Молдавии при поддержке еще семи стран.

На призыв ООН ответили в Москве. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подчеркнул, что Россия не пойдет на сворачивание своей миротворческой миссии в Приднестровье, так как она является гарантом безопасности сограждан на территории непризнанной республики.

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