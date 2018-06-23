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В МИДе назвали опасной резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел России назвали «одиозной и опасной» резолюцию Генассамблеи ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья.

В ведомстве отметили, что принятый документ может подорвать наметившийся прогресс в урегулировании конфликта между Молдавией и непризнанной республикой с учетом того, что даже в самом Кишиневе нет единства по этой резолюции.

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«В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

В министерстве напомнили, что кровопролитие на Днестре было прекращено именно благодаря своевременному вмешательству российских военных, что позволило создать условия для запуска процесса мирного урегулирования.

22 июня Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья. Документ был вынесен на голосование Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип назвал решение по резолюции «историческим событием» и «успехе молдавской дипломатии». В свою очередь, президент страны Игорь Додон, права которого ограничены и который находится в оппозиции, считает, что документ нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям.

Глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев также раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН. Политик заявил, что никакие решения о выводе военных из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Их ввели в зону боевых действий в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в регионе, которое тогда подписали президенты России и Молдавии.

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