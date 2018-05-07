Додон намерен не допустить строительства баз НАТО в Молдавии

Попыток строительства военных баз НАТО в Молдавии не будет, пока президентом страны остается Игорь Додон. Об этом заявил сам глава государства в интервью телеканалу «Звезда».

«Никаких угроз и попыток строительства чужих баз на территории страны сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время. По крайней мере, пока я — президент», — заявил он.

Додон сослался на то, что без согласия президента невозможно построить такие базы.

Кроме того, он отметил, что в конституции Молдавии четко прописан нейтральный статус республики.

3 мая стало известно, что Додон возглавит колонну «Бессмертного полка» в Кишиневе, марш пройдет в столице Молдавии в честь Дня Победы.

По словам Додона, на главной площади Кишинева состоится концерт, в котором примут участие в том числе и российские артисты — Денис Майданов и Олег Газманов. После праздничного концерта состоится салют, добавил президент Молдавии.