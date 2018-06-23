Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью опасной

Резолюция по Приднестровью, принятая Генассамблеей ООН, нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям. Такое заявление сделал президент Молдавии Игорь Додон.

«Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — приводит слова Додона «РИА Новости».

Ранее глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что Москва не должна «нервно реагировать» на резолюцию. По его словам, «Кремль знает о ранних запросах и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году».

22 июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по выводу из Приднестровья российских военных, которые входят в состав миротворческих сил. Российская сторона заявила, что это решение не будет способствовать прогрессу в переговорах между сторонами конфликта.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Их ввели в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Помимо основной миссии, миротворцы охраняют склады с боеприпасами.

Приднестровье — непризнанное государство на территории Молдавии. Часть самопровозглашенной республики входит в Приднестровскую автономию, часть — в муниципий Бендеры. Население региона — около 500 тыс. человек.