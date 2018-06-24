В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев

В министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили, что на ее территории находятся только российские миротворцы и без согласия Тирасполя формат миротворческой операции изменен быть не может.

МИД ПМР прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией о выводе российских военных с территории Молдавии и призвал представителей Республики Молдова сосредоточиться на практических проблемах и улучшении жизни людей в результате деятельной работы за столом переговоров, пишет сайт kp.ru.

Также в Приднестровье считают, что инициатива рассмотрения подобной резолюции принадлежит властям Молдавии, и заявили, что республика продолжает попытки разрушить эффективный формат российского миротворческого присутствия. Также в МИДе добавили, что на территории ПМР нет российских военных, кроме миротворческого контингента.

23 июня в Министерстве иностранных дел России назвали «одиозной и опасной» резолюцию Генассамблеи ООН по выводу российских миротворцев из Приднестровья. В ведомстве отметили, что принятый документ может подорвать наметившийся прогресс в урегулировании конфликта между Молдавией и непризнанной республикой с учетом того, что даже в самом Кишиневе нет единства по этой резолюции.

22 июня Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о выводе российских войск с территории Приднестровья. Документ был вынесен на голосование Молдавией при поддержке Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии.

Президент страны Игорь Додон, права которого ограничены и который находится в оппозиции, считает, что документ нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям.

Глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев также раскритиковал резолюцию Генассамблеи ООН. Политик заявил, что никакие решения о выводе военных из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Их ввели в зону боевых действий в соответствии с соглашением об урегулировании конфликта в регионе, которое тогда подписали президенты России и Молдавии.