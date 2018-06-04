Новый мэр Кишинева обратился к русскоязычным жителям города

Победивший на досрочных выборах мэра Кишинева Андрей Нэстасе выступил с обращением к русскоязычным жителям молдавской столицы и заверил их, что не будет делить горожан «по языку или национальности».

Второй тур выборов состоялся 3 июня.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, явка среди кишиневцев составила 39%. В голосовании участвовали 248 тыс. 665 человек.

Нэстасе являлся кандидатом от партии «ДА» («Платформа «Достоинство и правда»), он набрал 52,57% голосов – за него проголосовали 129 тыс. человек. За главного конкурента Нэстасе — представителя социалистов Иона Чебана проголосовали 116 тыс. кишиневцев (47,43%).

«Я хочу обратиться к русскоязычным жителям Кишинева, многие из которых голосовали за Иона Чебана. Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сел. Я никогда не делил людей по национальностям, по религии, по языку, я всегда старался объединить усилия нашего общества. Уверен, что буду делать это и впредь», — цитирует Нэстасе «РИА Новости».

При этом председатель партии «ДА» заявил, что не сдаст партийный билет, так как законодательство этого не требует, и будет и дальше представлять платформу.

Досрочные выборы в местные органы власти начались в Молдавии 20 мая. Для признания их действительными было достаточно показателя явки в 25%.