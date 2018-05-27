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Президент Молдавии посетит Вашингтон

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Молдавский лидер Игорь Додон совершит визит в Вашингтон 1 июля. В программе поездки президента Молдавии — несколько рабочих встреч.

Как политик уточнил в беседе с ТАСС, повестка его визита пока формируется.

«Поеду в Вашингтон 1 июля, будут рабочие встречи», — приводит агентство его слова.

Рабочий визит Додона в Вашингтон пройдет в рамках подготовки Всемирного конгресса семей, который пройдет в Кишиневе в сентябре 2018 года.

Ранее Игорь Додон рассказал порталу iz.ru, что офис НАТО по информированию в Кишиневе может быть закрыт после парламентских выборов в Молдавии.

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