Инспекторы ГИБДД помогли беременной женщине добраться в роддом в Тюмени

Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили беременную женщину по федеральной трассе к роддому в Тюмени. О помощи инспекторов попросил житель Свердловской области.

Полицейские патрулировали на дороге Екатеринбург–Тюмень, на 317-м км трассы к ним обратился один из автомобилистов. Он пояснил, что везет беременную женщину в Тюмень. Мужчина попросил оказать помощь в скорейшей доставке роженицы к врачам. Инспекторы ГИБДД организовали сопровождение со звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками и доставили женщину в больницу. Кроме того, полицейские сопроводили роженицу до приемного отделения, сообщает megatyumen.ru.

Женщина родила девочку буквально через несколько минут после приезда в больницу. Автоинспекторы позже навестили маму и дочь с подарками.