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Жительница Кубани родила сына во время матча сборной России на ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/G. Lenz
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В Краснодарском крае пациентка одного из роддомов региона родила ребенка раньше срока из-за переживаний за сборную России по футболу в матче против команды Саудовской Аравии в ЧМ-2018 и назвала сына в честь полузащитника Александра Головина. Об этом рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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«Она родила в тот момент, когда был забит пятый гол. Поэтому назвали Александром в честь игрока команды Головина», — приводит его слова «Ридус».

Сборная России одержала разгромную победу над сборной Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018 по футболу 14 июня со счетом 5:0. Денис Черышев сделал дубль, по одному голу забили Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин.

19 июня россияне сыграют со сборной Египта. Встреча начнется в 21:00 мск в Санкт-Петербурге. Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу России в предстоящем матче.

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