Новорожденного с неполным сердцем спасли врачи в Новосибирске

Медики из Новосибирска прооперировали новорожденного малыша, у которого отсутствовал левый желудочек сердца и была заужена аорта. Врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Тяжелый врожденный порок медики выявили за несколько дней до появления малыша на свет. После родов младенца перевели в клинику Мешалкина в тяжелом состоянии. У мальчика не было левого желудочка сердца, была критически узкая аорта и недоразвиты клапаны сердца. Для проведения операции врачи снизили температуру тела малыша до 20 градусов. Об этом пишет vn.ru.

Во время хирургического вмешательства специалисты реконструировали аорту и сформировали альтернативный источник кровотока с помощью шунта. Теперь правый желудочек выполняет функцию системного.

После операции ребенку предстоит еще два этапа коррекции порока. Однако врачи уже отмечают быстрое восстановление здоровья малыша.