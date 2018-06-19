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Казанские врачи спасли мужчину после укуса смертельно опасной змеи

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Фото: Global Look Press/Impact Press Group
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Казанские врачи спасли пациента, пострадавшего от укуса смертельно опасной змеи — зеленой мамбы. Борьба за жизнь мужчины длилась несколько суток.

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Пострадавший поступил 8 июня в казанскую больницу № 7. По словам заведующей отделением токсикологии, главного внештатного токсиколога Татарстана Алии Насибуллиной, он держит дома нескольких ядовитых змей и пострадал из-за несоблюдения техники безопасности. Он сам сразу вызвал врачей и оказал себе первую помощь до их прибытия, но через 20 минут, когда бригада доставила его в отделение, состояние оценивалось как тяжелое, передает «РИА Новости».

Основным средством для лечения последствий укуса зеленой мамбы является сыворотка. Ее применение актуально только в первые сутки, и найти ее в России за этот срок не удалось. Мужчину погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После этого врачи провели очистку крови.

Насибуллина отметила, что это первый в России случай спасения после укуса зеленой мамбы, входящей в десятку самых опасных змей в мире. Ранее врачи сталкивались с подобной ситуацией, но тогда речь шла о «сухом» укусе, без яда.

В сентябре 2017 года блогер Арслан Валеев скончался после укуса черной мамбы (родственноый зеленой мамбе, но более агрессивный вид), которую он натравил на себя в прямом эфире своего YouTube-канала.

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