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Врачи удалили две опухоли мозга у девятимесячного младенца в Тюмени

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Медики из Тюмени провели уникальную операцию на мозге девятимесячной девочки. С помощью микроскопических проколов врачам удалось удалить две опухоли.

Диагноз был выставлен ребенку еще во время беременности матери. Из-за опухолей спустя месяц после рождения начали проявляться судорожные приступы, эпилепсия и задержка в развитии. Семья проживает в Татарстане, местные врачи соглашались только на консервативное лечение и не брались за операцию. В итоге девочку с синдромом Айкарди госпитализировали в тюменский Федеральный центр нейрохирургии.

Операцию провел профессор, который ранее разработал уникальную методику хирургического вмешательства через микроскопические проколы. По словам медика, при обычной открытой операции девочка могла погибнуть от кровотечения. В итоге две опухоли удалось удалить без кровопотери, не повредив структуру мозга, пишет ИА «Ура.ру».

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, она нормально питается и начинает разговаривать.

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