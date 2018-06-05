Тюменские врачи прооперировали женщину с парализованными голосовыми связками

Врачи Областной клинической больницы № 2 Тюмени прооперировали пациентку в тяжелом состоянии с парализованными голосовыми связками. Связки были расположены таким образом, что между ними оставалось расстояние в пару миллиметров.

В связи с подобным расположением связок женщине было сложно дышать — поток воздуха попадал в легкие с трудом. Операция была проведена в срочном порядке, в горло пациентке была вставлена специальная трубка, сообщает портал «Наш город».

Позднее врачи смогли увеличить просвет дыхательных путей за счет отведения в сторону и фиксации одной из голосовых связок, после чего дыхательную трубку смогли убрать.

Ранее в мае сообщалось о том, что в Ишиме Тюменской области врачи провели необычную операцию. Они извлекли зуб из носа местной жительницы, которая изначально думала, что у нее гайморит.