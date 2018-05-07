Кардиохирурги в Новосибирске спасли мужчину с тяжелой патологией

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске первыми в российской медицинской практике провели операцию больному с артериовенозным сбросом крови (переходом крови из артериальной системы в венозную, минуя капилляры).

Как сообщает «РИА Новости», патология сформировалась у 42-летнего жителя Барнаула после того, как около 20 лет назад он получил огнестрельное ранение. Мужчина плохо переносил минимальную физическую нагрузку и не мог пройти больше 150–200 м, он также страдал от сильной одышки.

«Из-за слабого здоровья я давно не работаю. Большую часть времени я проводил в постели, жил на обезболивающих. Не единожды я обращался за помощью в медицинские учреждения Алтайского края, но врачи не брались выполнять операцию из-за сложности поражения», — приводят представители клиники слова пациента.

В мировой хирургической практике за последние 20 лет описаны всего восемь случаев оперативного вмешательства при артериовенозном сбросе крови, а в российской научной литературе не упоминается подобных операций.

Ранее «Известия» писали, что российским ученым Института иммунологии ФМБА России удалось разработать препарат, который блокирует формирование генов, провоцирующих развитие астмы.