Врачи удалили пациентке зуб из носа в Тюменской области

В Ишиме Тюменской области врачи областной больницы № 4 провели необычную операцию. Они извлекли зуб из носа местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациенткой стала молодая девушка, которая изначально лечилась от гайморита. После дополнительного обследования выяснилось, что причиной постоянной заложенности носа стал проросший в носу зуб, сообщает портал «Наш город».

Сама операция длилась всего несколько минут и проходила под местной анестезией. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и на заложенность носа больше не жалуется.

Подобные случаи известны в международной практике. Последний раз тюменские хирурги проводили аналогичную операцию около пяти лет назад. По информации медиков, неправильное расположение зуба встречается у 1–4% населения, а случай расположения в носу является еще более редким.