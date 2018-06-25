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Водоснабжение восстановлено в районах Барнаула после урагана

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Фото: МЧС/22.mchs.gov.ru
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В пострадавших от урагана районах Барнаула восстановлено водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Как уточнили в ведомстве, частичное отключение водоснабжения произошло из-за подтопления насосной станции.

«25 июня в 5 утра авария устранена, подача холодной воды населению краевой столицы возобновлена», — добавили в МЧС.

Мощный шторм с ураганным ветром обрушился на Барнаул в субботу вечером. По данным экстренных служб, из-за урагана в Барнауле без света остались более 35 тыс. человек, повалены деревья и рекламные щиты, упал строительный кран. Электроснабжение удалось восстановить к утру 24 июня. В центральном районе города был введен режим ЧС.

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