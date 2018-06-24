Прямой эфир

СК возбудил дело после гибели крановщика во время шторма в Барнауле

0
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю/22.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту гибели машиниста упавшего башенного крана. Следователи и сотрудники Ростехнадзора повторно осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Речь идет о ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека), сообщает региональное управление Следственного комитета.

Кран упал 23 июня во время шторма. Он приземлился на крыши припаркованных машин и задел здание Дворца бракосочетаний. Также из-за стихии оказалась обесточена часть города. В Центральном районе Барнаула из-за шторма ввели режим ЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка нашлась
Электроснабжение в Барнауле восстановлено после урагана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017