СК возбудил дело после гибели крановщика во время шторма в Барнауле

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту гибели машиниста упавшего башенного крана. Следователи и сотрудники Ростехнадзора повторно осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства случившегося.

Речь идет о ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека), сообщает региональное управление Следственного комитета.

Кран упал 23 июня во время шторма. Он приземлился на крыши припаркованных машин и задел здание Дворца бракосочетаний. Также из-за стихии оказалась обесточена часть города. В Центральном районе Барнаула из-за шторма ввели режим ЧС.