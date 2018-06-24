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Режим ЧС введен в центральном районе Барнаула из-за шторма

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Фото: МЧС/22.mchs.gov.ru
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Власти Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации на территории центрального района города, который сильно пострадал в результате урагана.

По данным мэрии, центральный район города принял на себя наибольший удар стихии. В частности, полностью отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются четыре поселка — Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая.

«Над ликвидацией аварий работают 11 бригад Горэлектросети, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня», – сообщили в мэрии краевой столицы.

Мощный шторм с ураганным ветром обрушился на Барнаул в субботу вечером. По данным экстренных служб, из-за урагана в Барнауле без света остались более 35 тыс. человек, повалены деревья и рекламные щиты, упал строительный кран. В компании ПАО «МРСК Сибири» сообщили о восстановлении подачи электроэнергии в обесточенные дома.

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