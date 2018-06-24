Ураган оставил без света 35 тыс. человек в Барнауле

Порядка 35 тыс. человек остались без света в результате урагана в Барнауле. Электричество отключено в семи социально значимых объектах.

Ураганный ветер обрушился на Барнаул в субботу вечером. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах города, из-за мощного шторма частично нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тыс. человек, семи социально значимых объектов.

В результате разгула стихии практически весь город обесточен. Повалено более 50 деревьев, упал строительный кран.