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Ураган оставил без света 35 тыс. человек в Барнауле

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Фото: МЧС/22.mchs.gov.ru
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Порядка 35 тыс. человек остались без света в результате урагана в Барнауле. Электричество отключено в семи социально значимых объектах.

Ураганный ветер обрушился на Барнаул в субботу вечером. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах города, из-за мощного шторма частично нарушено энергоснабжение двух районов с населением 35 тыс. человек, семи социально значимых объектов.

В результате разгула стихии практически весь город обесточен. Повалено более 50 деревьев, упал строительный кран.

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