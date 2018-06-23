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В Барнауле строительный кран упал на Дворец бракосочетаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Строительный кран упал из-за штормового ветра на припаркованные машины в центре Барнаула. Пострадали два автомобиля, также стрела частично задела Дворец бракосочетаний.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев, дорожные службы и полиция перекрыли проспект Ленина, где произошел инцидент.

Отмечается, что из-за сильного ветра, молний и града практически весь Барнаул остался без света. Пользователи соцсетей сообщают о десятках поваленных деревьев и помятых автомобилей.

В мае сообщалось, что башенный кран упал на стройке микрорайона в Омске. В результате находившийся в кабине крановщик получил черепно-мозговую травму.

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