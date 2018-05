Строительный кран рухнул на жилые дома во Флориде

Подъемный кран упал на два жилых дома в американском городе Лаудерхилл (штат Флорида). Пострадали минимум два человека.

Как сообщили в службе пожарной охраны города, кран применялся для строительства линий электропередачи. При падении он пробил крышу одного из домов. Здание получило серьезные повреждения.

CRANE COLLAPSE: Aerial footage shows a crane collapse in Lauderhill, Florida, with the construction equipment toppling over, taking out power lines and smashing into the roof of a home; two people were taken to the hospital for treatment. https://t.co/JYSLZC26hY pic.twitter.com/eEQcvMlHbS