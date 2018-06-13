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Режим повышенной готовности ввели в пригороде Барнаула из-за паводка

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В пригороде Барнаула ввели режим повышенной готовности. Это связано со второй волной паводка. Так, уровень воды в Оби в микрорайоне Затон близок к критическому. Этим утром он составил 533 см, увеличившись за сутки на 7 см. Критический уровень — 540 см.

Как рассказали в пресс-службе правительства, власти проводят мониторинг ситуации ежедневно. Информация размещается на стендах в Затоне. Кроме того, об обстановке жителям микрорайона сообщают через громкоговорители. Оперативная группа спасателей, размещенная в районе 10 июня, перешла на круглосуточный режим работы.

Аномально тепла погода, которая установилась в Алтайском крае, способствует поднятию уровня воды не только в Оби, но также в Бие и Катуни. Впрочем, как сообщает ресурс altapress.ru, специалисты всё же не прогнозируют достижения критических отметок.

Паводковый процесс начался в регионе 3 июня, когда в горах активно начал таять снег.

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