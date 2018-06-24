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Электроснабжение в Барнауле восстановлено после урагана

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Фото: МЧС/22.mchs.gov.ru
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Энергетики восстановили подачу электричества в районы Барнаула, обесточенные из-за сильного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МРСК Сибири».

«Восстановлено энергоснабжение в Барнауле, которое было нарушено небывалым штормом с ливнем, грозой и шквалистым ветром», — говорится в сообщении.

По данным компании, из-за урагана были отключены две воздушные линии электропередачи 110 кВт и нарушено энергоснабжение 85 тыс. жителей города.

В пресс-службе уточнили, что во время восстановительных работ лишенные энергоснабжения потребители получали электричество по резервным схемам.

В администрации города отметили, что экстренные службы продолжают устранять последствия мощного шторма.

«Проезжие части, на которые упали деревья, сейчас открыты: поваленные деревья убрали, пилят и вывозят. Движение электротранспорта восстановлено, кроме троллейбусного в центре — там ночью тоже оборвало провода», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы мэрии.

Ранее сообщалось, что из-за урагана в Барнауле без света остались более 35 тыс. человек, повалены около 50 деревьев, упал строительный кран

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