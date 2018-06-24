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Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка нашлась

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю/22.mchs.gov.ru
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Девочка, пропавшая в Барнауле во время шторма, найдена. Установлено, что она находилась у знакомых.

«Ребенок здоров, в настоящее время ее опрашивают следователи», — говорится в сообщении управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

О пропаже девочки стало известно накануне. Восьмилетняя Катя Клышева ушла гулять 23 июня около 18:00, примерно через три часа на город обрушился ураган. В пресс-центре регионального управления СК агентству «Интерфакс» сообщили, что девочка из благополучной семьи, раньше она не терялась.

«Не исключаем возможности, что она решила переждать ураган у своих знакомых или друзей», — добавили в СК.

Ранее 24 июня на территории Центрального района Барнаула ввели режим ЧС из-за последствий урагана. Именно там последствия стихии оказались наиболее сильными. В частности, в четырех поселках полностью отключились электричество и водоснабжение.

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