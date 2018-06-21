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Строительство двух электростанций завершилось в Крыму

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Строительно-монтажные работы завершились на Таврической и Балаклавской электростанциях в Крыму. Об этом сегодня, 21 июня, сообщила пресс-служба минэнерго РФ со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

Как рассказал Черезов, строительно-монтажные работы в целом завершены. На данный момент продолжаются пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования, сообщает ИА «Крыминформ».

Замминистра энергетики посетил новые электростанции в среду, 20 июня. Он возглавил делегацию, которая оценила состояние готовности объектов к работе.

Таврическая ТЭС в Симферополе и Балакалавская ТЭС в Севастополе обладают мощностью в 470 МВт каждая. Изначально запуск первой очереди предполагалось осуществить осенью 2017 года, но сроки были перенесены на 2018 год из-за задержки с поставкой турбин.

Строительство электростанций ведется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.

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