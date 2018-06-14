Запуск двух ТЭС в Крыму перенесли на осень

Правительство России разрешило перенести сроки запуска первых очередей Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС на осень.

Ранее замминистра энергетики Андрей Черезов заявил, что станции не смогут получить допуск до тех пор, пока не будут должным образом введены в эксплуатацию газовые сети, передает ИА SevastopolMedia. Строительство Севастопольской ТЭС финансируется за счет федерального бюджета и инвестиций застройщика в виде кредитов коммерческих банков, привлекаемых под государственную гарантию РФ.

Последнее отключение света на полуострове произошло 13 июня и коснулось почти 2,5 млн человек, в том числе жителей Краснодарского края. В центре Симферополя встали троллейбусы и не работали светофоры, а в Севастополе не работали банки, терминалы, магазины.