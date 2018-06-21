Девочка утонула во время занятий в бассейне в Ростовской области

Девятилетняя девочка погибла во время занятий в бассейне в Цимлянске Ростовской области. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, школьница обучалась плаванию. В какой-то момент она оказалась вне поля зрения тренера и ушла под воду. Когда девочку достали из воды, персонал оказывал ей медицинскую помощь, также на место были вызваны врачи. Однако спасти несовершеннолетнюю не удалось, пишет RostovGazeta.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. В бассейне изъята документация, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал портал iz.ru, в Нижегородской области будут судить инструктора детского оздоровительного центра, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он оставил без внимания 13-летнего мальчика, подросток нырнул в воду и не смог выплыть.