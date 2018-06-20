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Школьница утонула во время купания в реке на Алтае

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Водолазы ищут тело девочки, утонувшей в реке Лебедь на Алтае. Школьница купалась с подругами.

По данным МЧС, девочка 2005 года рождения без разрешения взрослых отправилась на реку в селе Турочак. Во время купания школьница утонула. В населенный пункт отправлены спасатели с водолазным оборудованием для проведения поисковых работ, сообщает altapress.ru.

Ранее на Алтае пропали три человека, которые пытались переправиться через реку на лошадях. Всадники упали в воду и исчезли из зоны видимости, это произошло в Улаганском районе в 20 км от села Язула. В числе пропавших подросток 2004 года рождения.

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