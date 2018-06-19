Маленькая девочка утонула во время прогулки с родителями под Энгельсом

Маленькая девочка утонула в реке Котлубань Энгельсского района Саратовской области во время прогулки с мамой и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в понедельник вечером, 19 июня. Сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного в 19:49. Девочка гуляла вместе с родителями и, по словам родителей, рыбачила на берегу реки. В какой-то момент ее потеряли из виду и стали искать, подключились другие отдыхающие, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В скором времени была обнаружена детская обувь, а затем в воде нашли тело ребенка без признаков жизни.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются условия жизни и воспитания девочки.