Прямой эфир

Маленькая девочка утонула во время прогулки с родителями под Энгельсом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маленькая девочка утонула в реке Котлубань Энгельсского района Саратовской области во время прогулки с мамой и ее сожителем. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в понедельник вечером, 19 июня. Сообщение о произошедшем поступило на пульт дежурного в 19:49. Девочка гуляла вместе с родителями и, по словам родителей, рыбачила на берегу реки. В какой-то момент ее потеряли из виду и стали искать, подключились другие отдыхающие, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В скором времени была обнаружена детская обувь, а затем в воде нашли тело ребенка без признаков жизни.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изучаются условия жизни и воспитания девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маленький мальчик утонул во время купания в реке в Тверской области
Мужчина погиб во время рыбалки в Саратовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017