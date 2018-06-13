Мужчина погиб во время рыбалки в Саратовской области

Спасатели обнаружили тело 39-летнего утонувшего рыбака в реке Алай Балтайского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

Трагедия произошла во вторник, 12 июня, в селе Балтай. Информация о произошедшем поступила на пульт спасателей около 13:00. По предварительной информации мужчина в момент произошедшего рыбачил. На данный момент неизвестно, была ли у погибшего лодка, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, сегодня утром родственники пропавшего мужчины отправились на поиски. На берегу реки они обнаружили удочки, а в воде тело. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По информации ГУ МЧС, с начала 2018 года было зафиксировано 12 случаев гибели людей на водоемах области.