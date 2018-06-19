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Маленький мальчик утонул во время купания в реке в Тверской области

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СУ СКР по Тверской области проводит доследственную проверку по факту гибели 10-летнего мальчика в реке Межа в городе Нелидово Тверской области. Информация об этом размещена на сайте СУ СКР по области.

Трагедия произошла накануне, 18 июня, во время купания детей в реке. Предварительно было установлено, что дети отправились купаться без присмотра взрослых, при этом один из мальчиков не умел плавать, вследствие чего утонул, сообщают «Тверские ведомости».

Тело ребенка было обнаружено в 6 м от берега на глубине более 2 м. Видимых телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Установлено, что погибший ребенок проживал в полной семье, которая состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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