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Невнимательность инструктора стала причиной смерти ребенка в бассейне

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В Нижегородской области инструктор детского оздоровительного центра предстанет перед судом по делу о гибели ребенка в бассейне. 29-летний житель Выксунского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

18 января во время лечебно-оздоровительного мероприятия сотрудник оставил без внимания 13-летнего мальчика. Подросток нырнул под воду и, оказавшись на большой глубине, не смог самостоятельно всплыть на поверхность. По мнению следователей, обвиняемый не исполнил свои профессиональные обязанности, что привело к гибели мальчика. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Свою вину инструктор не признал.

Напомним, обвинение предъявлено 57-летнему тренеру, на уроке которого в бассейне утонул семилетний мальчик в Нижнем Тагиле. Трагедия произошла 2 октября 2017 года. Ребенок остался без наблюдения педагога и начал тонуть. Мальчика вытащили, но он уже был в бессознательном состоянии. Спасти его жизнь не удалось.

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