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Трехлетняя девочка утонула в бассейне частного дома в Феодосии

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По факту гибели трехлетней девочки в бассейне частного дома в Феодосии возбуждено уголовное дело. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». 

Трагедия произошла утром 26 мая. Малышка оказалась одна во дворе одного из домов села Подгорное и упала в бассейн глубиной не менее 140 см, откуда не смогла выбраться в силу своего малолетнего возраста и неумения плавать. Девочка скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает
Крыминформ.

Как писал портал iz.ru, в поселке Молодежный Хабаровского края в яме с водой было обнаружено тело ребенка. Двухлетний мальчик пропал во время прогулки 22 мая. Позже его нашли мертвым на соседнем участке в неглубокой яме, наполненной водой. Выяснилось, что хозяин участка вырыл яму, чтобы установить там столб для забора. 

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