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Футболисты сборной Дании арендовали самолет ставшему отцом игроку

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Фото: TASS/PA Images/Joe Giddens
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Футболисты сборной Дании арендовали частный самолет для своего защитника Йонаса Кнудсена, который стал отцом.

Сразу после победы над сборной Перу на чемпионате мира по футболу 2018 года Кнудсен смог улететь домой, где его 25-летняя супруга Трина родила ребенка на несколько недель раньше срока, сообщает сайт kp.ru.

Вратарь национальной команды Каспер Шмейхель рассказал, что среди футболистов сборной много отцов. Он отметил, что в первую очередь они люди и что Кнудсену было бы очень тяжело получить сообщение о рождении ребенка и не оказаться рядом с женой.

В результате команда посовещалась и приняла решение помочь другу увидеть новорожденную дочь. Поездка заняла около суток — уже на следующий день защитник вернулся в расположение сборной.

16 июня в первом туре группового этапа чемпионата мира Дания обыграла команду Перу со счетом 1:0 на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Мяч в ворота соперников на 59-й минуте забил Юссуф Поульсен.

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