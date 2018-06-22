Президенту надо

Президент США Дональд Трамп выдал руководящее указание Пентагону создать-таки Космические войска в общей структуре вооруженных сил. Что теперь будет и как на это реагируют «в министерствах и ведомствах» — в материале портала iz.ru.

18 июня Трамп приказал министерству обороны создать новый вид вооруженных сил — космические войска, выделив их из состава ВВС. Это будет шестая «ветвь сил», имеющиеся ныне пять: армия (сухопутные войска), флот, ВВС, Корпус морской пехоты и Береговая охрана.

Пентагон отреагировал не просто без энтузиазма, а практически «послал» своего верховного главнокомандующего, если внимательно расшифровать бюрократический сленг.

трамп Президент США Дональд Трамп после подписания национальной директивы по космической политике, Вашингтон Фото: REUTERS/Leah Millis

«Указание президента мы поняли. Наш совет по регулированию займется этим вопросом, который влияет на разведывательное обеспечение ВВС, армии, флота и морской пехоты. Начнем работать с конгрессом, это долгая процедура, в которой будут участвовать множество заинтересованных сторон», — заявила пресс-секретарь военного ведомства Дана Уайт.

Упоминание конгресса прозвучало не случайно — отличный способ утопить инициативу, и намеки на это со стороны парламентариев уже начались. «Создание нового вида вооруженных сил требует одобрения конгресса. А мы до сих пор не можем понять, чем именно эти космические войска будут заниматься, кого к ним отнесут и сколько все это будет стоить», — немедленно отреагировал республиканец Майк Тернер, один из членов Комитета по делам вооруженных сил в палате представителей, известный как последовательный противник этой президентской идеи.

Весеннее обострение

Идея пришла в голову Трампу этой весной. В середине марта он заявил, что намерен создать в стране космические войска. «Космос — это такая же среда для ведения боевых действий, как суша, море и воздух», — проявил президент свое стратегическое мышление.

Надо заметить, что идея эта не новая и уже вошедшая в разряд маргинальных. Весь 2017 год в палате представителей двое конгрессменов мутили воду, требуя создать «Космический корпус». Полностью отодвинуть этих людей не получалось, так одним из них был республиканец Майк Роджерс, глава подкомитета по стратегическим вооружениям комитета по делам вооруженных сил. Его партнером стал демократ из Теннесси Джим Купер (из того же подкомитета), что позволило им продвигать свой прожект как «двустороннюю инициативу». Конгрессмены намерены были зафиксировать требование о создании корпуса в проекте военного бюджета на 2018 год.

Адепты «космокорпуса» утверждали, что создание нового вида вооруженных сил неизбежно, ибо американская военная машина вообще не способна вести боевые действия где бы то ни было без использования спутниковой группировки (разведка, связь и навигация). Роджерс шел еще дальше и требовал подчинить развитие вооруженных сил идее создания двухсредных (воздушно-космических) летательных аппаратов следующего поколения. Аргументировал он это активизацией России и Китая, над которыми США нужно сохранить военно-техническое превосходство.

меттис Министр обороны Джим Мэттис Фото: Global Look Press/DOD

Пентагон вяло отбивался, жалуясь, что структура управления и так переусложнена. Секретарь по делам ВВС Хизер Уилсон высказалась и вовсе в лоб: если у вас есть лишние деньги на бюрократические преобразования, лучше просто отдайте их в бюджет закупок ВВС, там есть что финансировать.

Под конец истории министр обороны Джим Мэттис пошел на демонстративный шаг: написал в конгресс письмо с просьбой убрать из окончательной редакции законопроекта о бюджете всякое упоминание «космокорпуса». «Мы так обычно не поступаем, в смысле письма такие не пишем, — пояснил он журналистам в июле 2017-го, — Больше комментировать не хочу. Я им там дал понять, что думаю на этот счет, дальше пусть сами решают, это они у нас — законодательная власть».

Поправки отклонили осенью 2017 года, но после мартовской идеи Трампа соавторы приободрились и начали всеми силами демонстрировать «готовность работать совместно с президентом на благо страны».

Военный космос

На данный момент военные космические средства сосредоточены в составе ВВС США под единым управлением так называемого Космического командования (в числе прочих 11 командований ВВС), причем оно оперативно подчинено Стратегическому командованию.

Космическое командование занимается задачами космических запусков в интересах вооруженных сил США, контролем космического пространства, а также эксплуатацией всей военной спутниковой группировки: от метеоспутников до спутников предупреждения о ракетном нападении, включая и весь цикл работы с орбитальными разведывательными средствами.

космос Запуск Iridium, NASA Фото: TASS/Zuma/Bill Ingalls

В командовании служит около 20 тыс. человек. Помимо чисто космических вопросов, на командование свалили еще и весь набор военных киберопераций, предпринимаемых ВВС.

История командования тянется с 1982 года, одно время оно входило в бюрократическую надстройку USSPACECOM (1985–2002), но потом ту ликвидировали, отдав «стратегам», а собственно рабочее космическое командование осталось.

Остаются вопросы

А точнее, показания к наблюдению. Даже интересно, чем закончится дело. Президент последовательно идет поперек мнения Пентагона и отставных военных, а также конгресса.

Из всего истеблишмента, помимо Роджерса с Купером, однозначную поддержку такой идеи высказал лишь бывший глава Космического командования генерал Лэнс Лорд, При этом все основные военно-политические руководители страны (министр обороны Мэттис, замглавы Объединенного комитета начальников штабов Пол Сельва, руководство ВВС, глава «стратегов» генерал Хайтен) высказались резко против, а те, кто помладше, затушевали негативную реакцию рассуждениями о «масштабных переменах» и «необходимости как следует всё оценить».

трамп Президент США Дональд Трамп на заседании Национального совета по космосу в Белом доме в Вашингтоне Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Испытание президентом государственного аппарата на прочность — это одна сторона вопроса. Другая — это то, как он вообще принимает подобные решения. В общем-то по этому примеру видно, что помощники президента вряд ли проводили какое-то глубокое исследование вопроса в виде сбора справок и опроса ключевых вовлеченных лиц. А если и проводили, то президент явно не воспользовался предоставленными выводами. Хотя есть ощущение, что референтура к вопросу даже не подключалась, а весь план вызрел целиком и полностью в отдельно взятой голове.

Тем интереснее будет посмотреть на сражение административной реальности с индивидуальным желанием президента Дональда Трампа.